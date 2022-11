Miguel Lopes, jogador do Estrela da Amadora, em declarações à Sport TV, analisa a derrota com o Benfica, em jogo da primeira jornada da Taça da Liga, disputado em Leiria (2-3):

«Tenho um grande orgulho nesta equipa. Bateu-se contra o Benfica, que atravessa uma excelente fase. Nos também. Mostrámos que temos muita qualidade e ambição. Estou muito orgulhoso da equipa.»

[o empate seria um justo prémio para a irreverência da equipa?] «Eu acho que sim. A malta portou-se muito bem, lutámos até ao fim, ainda conseguimos fazer o segundo golo. Temos de melhorar algumas coisas, ate porque sofremos três golos, mas tentámos sempre dar a volta.»

[o Benfica estava privado de seis jogadores no Mundial, mas é um adversário muito complicado na mesma, não?] «Claro, ainda por cima no momento em que o Benfica está. Tem sempre excelentes jogadores, mas encarámos o jogo como se fosse do nosso campeonato.»