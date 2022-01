Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a conquista da Taça da Liga, graças à vitória sobre o Benfica, na final. O treinador lembrou que nasceu 'do outro lado', mas garante que a ligação aos leões está cada vez mais forte.

«Claro que a minha ligação com o Sporting é totalmente diferente do que era. Pelas pessoas, pelos adeptos, pelo dia a dia. Toda a gente sabe qual era o meu clube. E os adeptos sabem que há coisas que nascem connosco e não se controlam. Eu nasci do outro lado e isso não se controla.

O meu filho é capaz de vir a ser o contrário: por mais que a família queira dar a volta [para o Benfica] – e não sou eu, que não me meto nisso – acho que vai ser impossível dar-lhe a volta pela ligação que tem e por tudo o que tem vivido.

Agora, eu gosto de estar no Sporting e não trocaria isto que estou a viver por vivê-lo em qualquer outro clube.

Nunca irei dizer que sou do Sporting desde pequenino, mas a ligação eu tenho ao Sporting é muito forte.»