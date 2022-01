O Boavista perdeu a meia-final da Taça da Liga para o Benfica, mas deixou uma excelente imagem, caindo apenas nos penáltis de um jogo em que até foi superior em muitos momentos. Após o encontro, Petit assumiu que a equipa está a crescer à sua imagem… mas desfez a imagem que diz muitos terem dele.

«O futebol vive de intensidade. Por vezes as pessoas confundem agressividade com intensidade. Os duelos são para se ganhar. Quem ganhar mais está mais perto de ganhar. Mas temos os nossos processos ofensivos e defensivos. A equipa está a crescer. E é um bocado à minha imagem.

Mas também tem de se tirar a imagem do que era o Petit, muito agressivo. Isso não tema nada a ver. A nossa equipa é intensa. Às vezes pensam que eu só dava porrada, o que também é mentira. Mas o mais importante é eu ter orgulho no que trabalho. Não somos uma equipa agressiva. Meu orgulho é fazê-los crescer e evoluir. É pena não termos mais pontos, pelo que fizemos no campeonato. Este jogo tem de dar alento para o futuro.»