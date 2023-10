Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou desta forma, em conferência de imprensa, a vitória em Arouca para a Taça da Liga (0-2):

«Estou satisfeito. Tínhamos de ganhar hoje, num campo difícil. Os jogadores deram uma boa resposta, com uma formação diferente. Criámos muitas oportunidades e marcámos nos momentos certos. Podíamos ter marcado mais golos, logo na primeira parte. As substituições deram mais energia à equipa. Estou contente por ganhar este jogo. Temos de respeitar o adversário, que se ganhasse se qualificava (para os quartos de final). É por isso que estou contente com a nossa exibição.»

«É uma competição em que estamos inseridos e estou satisfeito, também com jogadores como o Gonçalo (Guedes), que vem de lesão. Foi um percurso longo (de recuperação), regressou na Taça de Portugal e hoje jogou quase 60 minutos. Mostrou a sua qualidade, a sua capacidade física. Se jogar mais poderá ser uma opção muito boa para nós. Tem experiência ao mais alto nível, estamos muito contentes com ele.»

«Três centrais? É uma opção, claro. No momento, temos jogadores a regressar de lesão, que não estão no seu melhor, e temos centrais com muita qualidade, que precisam de jogar. Houve razões técnicas e outra de cariz físico. Poderemos jogar mais vezes com este sistema no futuro.»