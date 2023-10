A FIGURA: Angel Di María

Com a bola colada ao pé esquerdo, é um daqueles artistas intemporais, que nunca passam de moda nem perdem o encanto inicial de quando damos de caras com o seu espólio pela primeira vez. Em Arouca, protegido por João Neves e António Silva, preocupou-se sobretudo com aquilo que faz como poucos, dar um toque muito próprio ao jogo, que o golo de livre apenas abrilhantou.

O MOMENTO: Di Maria desloqueia com um golaço (26m)

Apesar do ascendente inicial do Benfica, o jogo em Arouca andava longe de chegar sequer ao estatuto de entretido, até que, praticamente do nada, Di María inventou o 1-0. O internacional argentino começou por sofrer uma falta à entrada da área adversária e acabou a converter o livre de forma exímia. Quem tem um mágico na equipa arrisca-se a encontrar a felicidade até quando ninguém a vislumbra sequer.

Outros destaques:

David Simão

Exibição de qualidade do capitão do Arouca, sempre muito disponível no momento defensivo e a procurar dar qualidade à saída para o ataque dos lobos. À sua imagem, enquanto duraram as pilhas, deu dinamismo ao meio-campo arouquense, sendo importante no sempre complexo jogo de equilíbrios da sua equipa.

Sylla

Médio versátil, foi um autêntico “vagabundo” no miolo do Arouca, acabando por se fixar na zona central após a saída de David Simão. Com um pulmão inesgotável, demonstrou qualidade no passe e uma visão de jogo apurada, atributos que lhe permitiram desenhar algumas das saídas perigosas para o ataque dos arouquenses.

Aursnes

Há muito que a omnipresença de Aursnes no onze encarnado virou tema para algumas brincadeiras nesse universo paralelo que são as redes sociais, mas a cada jogo que passa percebe-se melhor o porquê de Roger Schmidt não abdicar do internacional noruguês. É daqueles jogadores que não sabe jogar mal, com uma energia inesgotável, que o tornam, lá está, imprescindível. Mais uma exibição sólida para o nórdico, em Arouca.

Arthur Cabral

Criticado pelos adeptos encarnados na sequência das últimas exibições, Arthur Cabral mostrou que fisicamente não está assim tão mal ao sprintar desde o meio-campo com a bola controlada para apontar o segundo golo do Benfica no jogo. Será este um momento de afirmação do avançado na Luz?

Tiago Gouveia

Voltou a entrar com vontade em mostrar serviço a Roger Schmidt, dando uma maior verticalidade e poder de explosão ao ataque do Benfica. Não demorou a criar alguns desequilíbrios no último reduto arouquense, empolgando as bancadas, que “reclamam” mais tempo de jogo para o internacional sub-21 português.