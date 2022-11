A FIGURA: Rafa

Na antevisão à partida, Roger Schmidt mostrou alguma surpresa quando questionado se estava a pensar poupar Rafa. Disse que isso nem lhe passou pela cabeça. E em campo percebe-se porquê. O camisola 27 das águias, que até foi capitão nesta noite, é o grande desequilibrador deste Benfica. Foi ele que combinou com Musa numa bela jogada para o primeiro golo do Benfica e sofreu depois a falta do penálti que valeu o 2-1. Ficou a dever a si mesmo um golo nesta noite. Não lhe faltaram oportunidades, faltou sim a frieza que tantas vezes continua a faltar-lhe no momento de decidir.

O MOMENTO: nem Draxler imaginava que seria tão importante

Apesar de ter parecido sempre ter o jogo controlado, o Benfica demorou a «matar a partida». O Estrela nunca se encolheu e por isso, o golo de Draxler em cima do minuto 90, após assistência de Rodrigo Pinho, ganhou ainda mais importância. Mas talvez nem o alemão achasse que ia ser tão importante, ou não tivesse o Estrela marcado aos 90+5 um golo que valeu de pouco. Contrário do de Draxler.

OUTROS DESTAQUES

Grimaldo

À semelhança de Rafa, o espanhol também está em grande forma e é uma das razões para o Benfica atacar mais pela esquerda, apesar de ter Neres do lado contrário. Sempre a desequilibrar ofensivamente, Grimaldo tem um tempo de passe que deixa muitas vezes os companheiros perto do golo e repetiu-o nesta noite em Leiria.

Musa

Sem se dar muito por ele, o avançado croata já leva seis golos esta época e marcou em todas as competições em que entrou pelo Benfica. Inaugurou o marcador com um belo remate à entrada da área, após combinar com Rafa.

Vlachodimos

O guarda-rede teve muito mais trabalho do que tem estado habituado e respondeu quase sempre de forma eficaz. Sem culpa nos dois golos, notou-se o cuidado de não arriscar agarrar a bola que estava muito molhada e que ainda lhe provocou um ou outro calafrio.

Brooks

Num jogo em que Schmidt deu oportunidade a três defesas centrais menos utilizados esta época, o norte-americano foi o único que teve direito a jogar os 90 minutos. Percebe-se, uma vez que tanto João Victor como Morato estiveram muito tempo parados devido a lesão. E também pelo rendimento. O gigante esteve sempre bem colocado e cortou vários lances em que o Estrela podia ter criado perigo. Mostrou que pode ser opção.

João Silva

O avançado do Estrela da Amadora não deu o jogador que se chegou a pensar no início da carreira, mas mostrou que mantem qualidades intactas. Aos 32 anos anda vai a tempo de voltar à Liga?