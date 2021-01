Paulinho está em dúvida para a meia-final da Taça da Liga, entre Sp. Braga e Benfica. Isso mesmo foi explicado em conferência de imprensa pelo técnico dos «arsenalistas», na véspera do encontro.

«Está em dúvida. Não sabemos [se pode jogar]. Só no dia de jogo vamos perceber se está apto. Subiu ao campo, ainda sente algum desconforto. Digo isto sem qualquer bluff», afirmou Carlos Carvalhal.

Questionado sobre o estatuto com que o Sp. Braga entra na final four da Taça da Liga, uma vez que venceu a última edição, o técnico remeteu para a entrevista do presidente, António Salvador, ao jornal O Jogo, em dia de centenário do clube.

«[O presidente] Responde com consciência, situa perfeitamente o Braga no panorama do futebol português, as limitações relativamente a outros clubes. É um entrevista extremamente realista relativamente ao nosso posicionamento. Seremos sempre outsiders, mas esses lutam dentro de campo, e às vezes, aproveitando quando coincide que os grandes não estão tão bem, o Braga consegue passar-lhes a perna. Limito-me a parafrasear o que o presidente disse. Não retira nada da nossa ambição. Vamos para ganhar em todos os campos. Vamos defrontar um grande Benfica, uma grande equipa, com um grande treinador, mas vamos discutir o jogo», acrescentou.

O Sp. Braga já venceu o Benfica esta época, e logo na Luz, mas para a Liga, mas Carvalhal defendeu que «os jogos são todos diferentes».

«O que está no passado não está relacionado com este jogo. São duas equipas boas, que vão querer ganhar o jogo. A minha equipa quer seguir em frente, está na maxima força, e esperamos fazer um grande jogo e vencer. Cada jogo tem a sua história. São duas equipas a escrever uma história diferente», argumentou.