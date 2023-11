O Casa Pia empatou no reduto do Sp. Braga (1-1), na 2.ª jornada do Grupo A da Taça da Liga, graças a um lance com contornos no mínimo insólitos.

Ao minuto 74, Clayton arrancou para a área arsenalista e caiu em duelo com Paulo Oliveira, com o árbitro a assinalar a respetiva grande penalidade.

O lance esteve a ser analisado pelo VAR e os responsáveis do Sp. Braga avançaram de imediato com a possibilidade de um fora-de-jogo do avançado no início do lance.

Porém, após o recurso às linhas, a grande penalidade foi confirmada. Segundo o grafismo divulgado, Clayton estava em jogo por...0 centímetros.

O número 99 converteu com sucesso o castigo máximo e garantiu um ponto para a sua equipa.

Ora veja: