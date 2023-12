A FIGURA: Guitane

O jogador do Estoril saltou do banco para resolver. O avançado entrou ao intervalo para o lugar de João Marques e em cima do minuto 90 marcou o golo que deu nova vantagem à equipa de Vasco Seabra. Tem um belo pé esquerdo e isso voltou a ver-se no jogo desta quarta-feira.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Guitane

Numa altura em que o marcador registava o 1-1, Guitane fez magia e desbloqueou o jogo. O avançado do Estoril veio da direita para o meio e rematou para as redes dos dragões, que caíram ao primeiro jogo da Taça da Liga. Momento de inspiração do jogador, que deixou o Estádio António Coimbra da Mota ao rubro.

OUTROS DESTAQUES

Cassiano

O avançado foi aposta de Vasco Seabra para o jogo com o FC Porto e correspondeu da melhor no jogo desta quarta-feira. O antigo jogador do Vizela foi lançado por João Marques e no cara a cara com Cláudio Ramos não tremeu. Além disso, trabalhou muito na frente, mas não teve mais ocasiões para marcar.

Francisco Conceição

O avançado foi lançado de início por Sérgio Conceição e voltou a fazer o gosto ao pé no Estoril. O camisola 10 dos dragões rematou cruzado e sem qualquer hipótese para Dani Figueira. O golo acabou por não ser validado, mas Conceição deu algumas dores de cabeça à defesa do Estoril.

Zé Pedro

Foi a grande surpresa no onze do FC Porto. O defesa da equipa B jogou a defesa direito e não comprometeu, mas acabou por sair ao intervalo do encontro, numa altura em que Sérgio Conceição procurou arriscar mais.