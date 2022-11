João Mário regressou nesta quarta-feira ao Olival, após a participação nos trabalhos da seleção sub-21.

Além do lateral, para a preparação para o jogo com o Mafra, da Taça da Liga, Sérgio Conceição contou com quatro jogadores da equipa B no treino: Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva.

No boletim clínico dos dragões constam os nomes de Evanilson (tratamento), Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento) e Veron (treino condicionado).