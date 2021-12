André Pereira, jogador do Rio Ave, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota com o FC Porto, que marcou o regresso do avançado à competição, após 11 meses afastado por lesão.

«É um momento muito gratificante, foi uma luta muito difícil, mas estamos sujeitos a isto. Quem passou por isto sabe que é um azar imenso, mas voltamos sempre mais fortes, sobretudo mentalmente. Agora é recuperar a intensidade física para ajudar o Rio Ave.

Quero que seja a crescer nos minutos. Hoje dez, depois 20, 30 e por aí em diante, até estar nas minhas melhores capacidades. Sou mais um para ajudar, agora quero pensar em dias felizes e valorizar o que temos.»

[sobre o jogo]

«Foi um jogo muito dividido, era dificílimo jogar aqui, mas estivemos bem, a equipa dignificou o clube e agora temos de continuar a nossa missão que é subir de divisão.»