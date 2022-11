Oliveirense e Feirense empataram a zero neste sábado (0-0), em encontro referente à 2.ª jornada do Grupo G da Taça da Liga.

A equipa de Santa Maria da Feira fica na segunda posição do grupo, com dois pontos em dois jogos, atrás do líder Leixões (seis pontos). A formação de Oliveira de Azeméis pontuou pela primeira vez.

Arouca (um jogo, um ponto) e Santa Clara (um jogo, zero pontos) são as outras equipas do Grupo G da Taça da Liga.