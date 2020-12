Figura: Daniel Bragança

Mostrou outra vez que tem um pé esquerdo delicioso: daqueles que colocam a bola onde querem. Falta-lhe o resto: e o resto, neste caso, são minutos de jogo. Mesmo assim ainda foi a tempo de fazer o passe a rasgar que permitiu a Nuno Mendes assistir Sporar para o golo que desbloqueou o jogo.

Positivo: Gonzalo Plata

Não teve um jogo fácil, até porque não é fácil para um esquerdino ser lateral direito: geralmente os esquerdinos na direita procuram zonas interiores e não têm a obrigação de ganhar a linha de fundo. Mesmo assim recuperou a bola do primeiro golo e serviu o segundo numa bandeja. Muito bem.

Momento: Sporar para o golo

O relógio marcava 64 minutos, quando Plata ganhou uma bola no ataque e tocou para trás para Daniel Bragança, o miúdo viu Nuno Mendes a fugir do outro lado, meteu a bola por cima da defesa do Mafra e Nuno Mendes tocou de primeira para a zona de remate: Sporar só teve que empurrar.

OUTROS DESTAQUES:

Gonçalo Inácio

Insistir em ir afirmando tem qualidade para se impor na equipa titular muito brevemente. Excelente pé esquerdo, velocidade, capacidade de passe e uma clarividência rara para um miúdo de 19 anos. É verdade que o Mafra só lhe deu trabalho na segunda parte, mas quando foi preciso esteve lá.

Matheus Nunes

Perdeu a titularidade quando chegou João Mário e ainda não desistiu de reconquistar o lugar que já foi dele. De cada vez que entra em campo, o brasileiro afirma-se como um jogador a ter em conta: muito interventivo, está sempre na linha da bola, defende, ataca e canaliza futebol para o ataque.