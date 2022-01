Daniel Bragança tem uma tendinopatia no joelho esquerdo e vai falhar por isso o jogo do Sporting com o Santa Clara, na meia-final da Taça da Liga.

A informação foi prestada pelo clube leonino, que não avança o tempo de paragem do médio que está, porém, em dúvida também para a final, caso o Sporting elimine o Santa Clara e vá disputar o troféu com o Benfica, no sábado.

O Sporting-Santa Clara tem início marcado para as 19h45 desta quarta-feira e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.