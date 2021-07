Já estão sorteadas a primeira e segunda fases da Taça da Liga, com jogos agendados para os dois últimos fins-de-semana de julho. O evento organizado pela Liga decorreu r no Edifício da Alfândega, no Porto, e a ser acompanhado no local pelo Maisfutebol.



Na primeira fase competem todas as equipas da II Liga e todas as da I Liga, com exceção aos seis primeiros classificados da época 2020/21. Na 2ª fase entram em ação o Paços de Ferreira e o Santa Clara, quinto e sexto classificados.



Os quatro primeiros classificados da I Liga apenas entram em ação nos quartos-de-final.



Jogos da 1ª fase da Taça da Liga (24/25 de julho):



1. Nacional da Madeira (II) - Estoril-Praia (I), 1-2

2. Portimonense (I) - Académica de Coimbra (II), 2-1

3. Académico de Viseu (II) - Casa Pia (II), 1-4

4. Marítimo (I) - Boavista (I), 0-1

5. Trofense (II) - Sporting da Covilhã (II), 0-3

6. Vilafranquense (II) - Arouca (I), 0-3

7. Estrela da Amadora (II) - Vizela (I), 2-1

8. Varzim (II) - Rio Ave (II), 1-1 (3-4 g.p.)

9. Feirense (II) - Famalicão (I), 0-1

10. Tondela (I) - Gil Vicente (I), 0-1

11. Vitória de Guimarães (I) - Leixões (II)

12. Desportivo de Chaves (II) - Farense (II), 1-2

13. Mafra (II) - Belenenses SAD (I), 1-0

14. Penafiel (II) - Moreirense (I), 1-1 (4-3 g.p.)



Jogos da 2ª fase da Taça da Liga (31 de julho/1 agosto):



Boavista (I) - Portimonense (I)

Sp. Covilhã (II) - Mafra (II)

Estrela da Amadora (II) - Penafiel (II)

Famalicão (I) - Estoril (I)

Farense (II) - Santa Clara (I)

Paços de Ferreira (I) - Gil Vicente (I)

Casa Pia - Vencedor do jogo entre V. Guimarães (I) e Leixões (II)

Arouca (I) - Rio Ave (II)

[artigo originalmente escrito a 8 de julho e atualizado a 25 de julho]