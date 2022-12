O treinador Artur Jorge defende que, apesar de o Sp. Braga já estar nos quartos da Taça da Liga, a motivação é obrigatória receção ao P. Ferreira.

O jogo com os pacenses, no domingo, na Pedreira, fecha o Grupo D da Taça da Liga, cuja liderança os bracarenses já garantiram.

«Se foi difícil motivar os jogadores para este jogo? A motivação faz parte da nossa exigência, é mais um jogo em que vamos entrar para ganhar. Conversámos esta semana sobre a importância que o jogo tem, não é decisivo para as contas e classificação para a fase seguinte, mas é muito importante para os que vão jogar, é sempre uma oportunidade de valorização e crescimento dentro do Sp. Braga», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico revelou que irá fazer algumas alterações no onze, notando que as «oportunidades não são ganhas por jogos, mas em cada dia de trabalho» e sempre tendo em conta «o mérito, empenho e qualidade dos jogadores».

O mais provável é que os bracarenses defrontem o Sporting nos quartos-de-final, a 19 de dezembro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sendo que recebem o Benfica, no retomar do campeonato, no dia 28 do mesmo mês.

Artur Jorge, contudo, negou que o jogo com os pacenses seja utilizado como preparação para esses dois desafios.

«A abordagem será unicamente pensada para este jogo, não estou a fazer ‘bluff’. Vamos ter um final de dezembro e início de janeiro com grande densidade competitiva e jogos de grande exigência, mas toda a gente está comprometida para ganhar amanhã [no domingo]», finalizou.