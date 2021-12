O Benfica junta-se ao Sporting na «final four» da Taça da Liga, ao vencer o Sporting da Covilhã, por 3-0.

Seferovic abriu a contagem, ao dar proveito a uma jogada de laboratório (28m), e depois Darwin Núñez bisou (68 e 73m).

Com este resultado o Benfica vence o grupo com quatro pontos, em igualdade com o Vitória de Guimarães, mas com melhor diferença de golos.

O Sporting da Covilhã já tinha entrado em campo sem possibilidade de seguir em frente, e fecha a participação com zero pontos.