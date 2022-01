O Sporting venceu o Benfica (2-1) e conquistou a Taça da Liga. No final do encontro em Leiria, alguns jogadores cumprimentaram-se e houve espaço para várias manifestações de fair-play.



Já neste domingo, através das redes sociais, Pedro Porro partilhou uma imagem com Alejandro Grimaldo e uma mensagem poderosa. «Respeito é o melhor do futebol», escreveu o atleta leonino, em português.



O lateral do Benfica viu a publicação do compatriota do Sporting e respondeu na mesma medida, numa verdadeira lição de desportivismo. «Obrigado irmão, és um craque», atirou Grimaldo, em castelhano.