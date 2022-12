Ao vencer em Vila do Conde, por 2-0, o Sporting garantiu praticamente a passagem aos quartos de final da Taça da Liga.

Os leões passam a somar seis pontos, enquanto que o Rio Ave fica com três pontos, tal como o Farense, que deixou o Marítimo fora da corrida, nesta quarta-feira.

Em caso de empate na receção ao Marítimo, na última jornada, o Sporting garante sempre o apuramento, seja qual for o resultado do Rio Ave-Farense (também marcado para as 20h45 de 13 de dezembro).

Mas mesmo que venha a perder nesse dia, o Sporting tem outra vantagem considerável sobre os adversários: é que o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, e nesta altura a equipa de Ruben Amorim tem um saldo de +8, enquanto que o Rio Ave tem -1 e o Farense tem -4.