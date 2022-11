O Sporting-Farense da Taça da Liga, agendado para esta quarta-feira, será especial para o treinador da equipa algarvia. Desde logo porque é um duelo entre as duas equipas em que Vasco Faísca fez a formação.

«Não podemos esconder o nosso percurso. Sou de Faro, comecei no Farense, estou na cadeira de sonho, muito feliz, e vou enfrentar, por assim dizer, o segundo amor», diz o técnico, citado pela agência Lusa, na antevisão do encontro.

Ainda para mais, Vasco Faísca tem uma ligação especial ao treinador do Sporting. Foi colega de Ruben Amorim no Belenenses, e mais recentemente substituiu-o como treinador da equipa B do Sp. Braga.

«Quando o vir, vou-lhe dar um grande abraço. É uma pessoa de que gosto, um grande amigo, um treinador que aprecio imenso. Vai ser também engraçado por isso», acrescentou.

O Farense só ganhou uma vez no reduto do Sporting, na edição 1990/91 do campeonato, e Vasco Faísca espera aumentar esse registo.

«Quando uma equipa como a nossa, de II Liga, vai enfrentar uma grande equipa de I Liga, sendo o Sporting, um dos três 'grandes', a obrigação está do lado deles. Isso só tem de retirar a ansiedade, o excesso de nervosismo. Se perdermos em Alvalade, acaba por ser uma coisa normal, se empatarmos é bom, se ganharmos entramos na história. E vamos tentar entrar na história», afirmou.

A antevisão do encontro foi partilhada com outro ex-leão, o avançado Cristian Ponde.

«Vai ser engraçado. Da minha geração, só está o Ricardo Esgaio. Basicamente, cresci no Sporting, como pessoa e como jogador, e tenho muito a agradecer ao clube», referiu.

O Sporting-Farense está agendado para as 20h45 de quarta-feira. O clube algarvio já vendeu 500 bilhetes.