O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou João Pinheiro para a final da Taça da Liga entre o Sporting e o FC Porto.

O juiz da AF Braga será auxiliado no VAR por Tiago Martins, que por sua vez será auxiliado por dois assistentes de videoárbitro.

João Pinheiro dirige o terceiro jogo do FC Porto em 2022/23 e o segundo do Sporting. Antes, esteve na visita dos azuis e brancos ao terreno do Gil (vitória por 2-0 para a equipa de Sérgio Conceição) e no clássico com o Benfica no Estádio do Dragão (0-1). Esteve ainda na derrota do Sporting por 2-1 com o Boavista no Estádio do Bessa.

O Sporting-FC Porto joga no sábado pelas 19h45.

A EQUIPA DE ARBITRAGEM COMPLETA

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Rui Cidade e Nélson Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Fábio Melo

AVAR 2: João Bessa Silva