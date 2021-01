O Sporting conquistou a Taça da Liga neste sábado, ao vencer o Sp. Braga por 1-0, mas já em período de compensação sofreu uma contrariedade, já que Pedro Gonçalves foi expulso por Tiago Martins.

O médio do Sporting viu cartão vermelho direto, aparentemente por palavras dirigidas ao árbitro da final, numa altura em que o Sp. Braga preparava a cobrança de um livre do lado esquerdo do ataque.

Pedro Gonçalves falha assim o duelo com o Boavista, agendado para terça-feira, no Bessa.

Se o castigo for de apenas um jogo, então a indisponibilidade fica por aí. O jogo seguinte do Sporting é o dérbi com o Benfica, a 1 de fevereiro.

De recordar que o treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi expulso ainda na primeira parte da final, curiosamente ao mesmo tempo que Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga.

Pouco depois da expulsão de Pedro Gonçalves, com o apito final do árbitro Tiago Martins, os ânimos ficaram exaltados tanto no campo como na tribuna.