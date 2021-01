O FC Porto cumpriu esta segunda-feira a última sessão de treino antes do clássico para a Taça da Liga com o Sporting.

O plantel azul e branco continua privado de Marcano e Mbaye, no boletim clínico desde há alguns meses, sendo que Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson foram também baixas, por estarem a cumprir isolamento devido a infeção por covid-19.

Refira-se que Sérgio Conceição está a contas com várias limitações para o duelo desta terça-feira em Leiria. Além dos jogadores positivos para a covid-19, dois deles habituais titulares (Sérgio Oliveira e Luis Díaz), o técnico portista não poderá contar com Mehdi Taremi, que foi expulso no jogo com o Benfica.

Wilson Manafá, Carraça e Fábio Vieira já recuperaram da covid-19 e podem entrar nas opções do FC Porto.