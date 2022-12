A Final Four da Taça da Liga já ganhou forma.

O Sporting, que goleou o Sp. Braga por 5-0, foi a primeira das equipas apuradas, e aos leões seguiu-se o Académico Viseu, que venceu o Boavista por 2-1.

O FC Porto garantiu a terceira vaga, ao bater o Gil Vicente por 2-0, e vai agora defrontar o Académico de Viseu, precisamente.

O Arouca garantiu o último bilhete para Leiria, com uma reviravolta no reduto do Moreirense (1-2), e vai agora defrontar o Sporting nas meias-finais.

A fase decisiva da competição vai jogar-se em Leiria no próximo mês de janeiro.

O PROGRAMA DA FINAL FOUR DA TAÇA DA TAÇA:

MEIAS-FINAIS A 24 E 25 DE JANEIRO

Académico Viseu-FC Porto

Sporting-Arouca

FINAL: 28 DE JANEIRO