Ugarte, médio do Sporting, em declarações à Sport TV após a vitória sobre o Benfica por 2-1 na final da Taça da Liga:

[Sensações da conquista da Taça?]

«É pesada, nunca tive uma. Estou muito agradecido ao clube. É uma experiência incrível. Estou muito feliz. Estou muito contente pelo Sporting me dar esta possibilidade.»

[Mensagem ao compatriota Coates, que está ao serviço da seleção e não pôde estar na final-four?]

«Agradecer-lhe, porque foi muito importante para mim. É uma pessoa incrível, o capitão e estou-lhe muito agradecido.»

[Entrou quando era preciso segurar o ímpeto final do Benfica]

«Sem dúvida. O primeiro golo deles foi duro, mas isso mostra a mentalidade do Sporting. Depois do segundo golo o que aconteceu demonstra a capacidade do Sporting.»

[O que disse Ruben Amorim ao intervalo?]

«Falou que estávamos a fazer um bom jogo, que havia que ter paciência e que o golo apareceria. E foi o que aconteceu.»

[Sobre o campeonato? Jogo com o Dragão poderá ser decisivo?]

«Ainda falta muito, é jogo a jogo e estamos com muita vontade de continuar.

Sem dúvida que vai ser difícil, mas vamos jogo a jogo. Gostaria muito [de ser bicampeão], mas ainda falta muito.