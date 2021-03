Um dos pontos em análise na reunião entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e os treinadores da Liga, realizada nesta terça-feira, foi um novo formato da Taça da Liga para a época 2021/22.



Em cima da mesa está uma possível redução de 16 para 12 equipas durante a fase de grupos, com menos um jogo para cada equipa.



No atual modelo, as 16 equipas são divididas entre quatro grupos de quatro. Com o novo formato, os grupos teriam apenas três equipas.



Na temporada 2020/21, a Taça da Liga foi adaptada e reduzida devido aos condicionalismos impostos pela pandemia da covid-19. Apuraram-se apenas seis equipas da Liga e duas da II Liga, com o Sporting a conquistar o troféu na final.

