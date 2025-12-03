O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, reconhece que o jogo diante do FC Porto, para os quartos de final da Taça da Liga, é um «bom teste» para a formação minhota mostrar do que «é capaz». Luís Pinto garante que vai colocar em campo «o melhor onze», para defrontar uma equipa que considera «muito forte». As duas formações já se encontraram esta época, na jornada inaugural da Liga, no entanto, o técnico dos vimaranenses sublinha que este encontro será diferente. O jogo está marcado para quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão.

Expectativa para o encontro

«É um desafio [defrontar o FC Porto no Estádio do Dragão]. É um bom teste para perceber aquilo de que, neste momento, esta equipa é capaz. Será um bom teste para atestarmos a nossa capacidade atual e um bom desafio para nos colocar problemas diferentes dos últimos jogos, extremamente interessantes de resolver.»

Todos os clubes em prova têm hipóteses de vencer a Taça da Liga

«Sabemos o que significa o jogo e o que pode trazer para o clube. Queremos entrar no jogo para vencer. Não há nenhuma equipa no mundo que não o faça. (…) Prefiro olhar para o “copo meio cheio”. É uma competição curta. Todos os clubes envolvidos têm a possibilidade de a vencer. Vencendo, damos um passo grande.»

Derrota diante do FC Porto na jornada inaugural da Liga

«Na altura, o mercado ainda estava em aberto. Mais do que falar em crescimento, é importante testar, competir e reconhecer a valia do adversário e competir para perceber o ponto em que estamos. O Vitória é uma equipa muito diferente daquela que iniciou a temporada.»

Análise do jogo do FC Porto com o Estoril

«O Estoril foi uma equipa competente no Dragão, mas é uma equipa muito diferente da nossa em termos de características. Podemos retirar alguma coisa desse jogo, mas o FC Porto é extremamente forte e capaz. Só uma equipa assim pode ter um número de golos sofridos tão baixo.»