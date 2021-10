O V. Guimarães tem a possibilidade de garantir já nesta quarta-feira o apuramento para a final-four da Taça da Liga, em caso de triunfo sobre o Benfica, num jogo que se vai disputar no Estádio D. Afonso Henriques.

Na antevisão à partida, o treinador dos vimaranenses assumiu que a equipa só pensa em vencer para garantir a vaga na fase final da competição que vai decorrer em Leiria, em janeiro.

«As expectativas são altas. É uma competição da qual não nos escondemos desde o primeiro dia, com o Leixões [triunfo por 4-1]. Depois de estar na fase de grupos, queríamos depender só de nós para a ‘final four’. O resultado que nos interessa é a vitória. Temos esse ‘sonho’ e mantemos a fasquia lá em cima. No último jogo, fomos inferiores ao Benfica [derrota por 3-1]. No melhor de nós, é possível vencer e jogar bem», disse, na antevisão ao encontro marcado para as 19:30, em Guimarães.

Para corrigir o desfecho do embate de 25 de setembro, para o campeonato, Pepa frisou que os seus jogadores devem manter a identidade perante um adversário que forte, independentemente dos muitos jogos que tem disputado nas últimas semanas.

«O que temos de fazer diferente é fazer igual. Essa é a chave: sermos iguais a nós próprios. Se quisermos ter protagonismo e bola e soubermos sofrer, estaremos mais próximos de vencer, sem fantasmas do nosso historial recente frente ao Benfica. O grupo quer muito aproveitar esta oportunidade de chegar à ‘final four’ e acredito muito que o vamos conseguir», vincou.

Sobre as oportunidades que a equipa tem falhado nos últimos jogos, Pepa assume que a dificuldade em marcar pode trazer frustração.

«Se me dessem a escolher ir só uma vez à outra baliza com a garantia de que dava golo, até preferia, mas queremos ir lá muitas vezes. É preciso saber encostar para dentro da baliza. Torna-se frustrante em alguns momentos ir lá muitas vezes e não termos o ‘sumo’ que merecíamos», lamentou.