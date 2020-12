A figura: Pedrinho

Lançado ao minuto 66, para o lugar de Rafa, o jovem brasileiro assumiu a maior influência na melhoria do Benfica na segunda parte. Começou a destacar-se com um cruzamento perfeito para Darwín e depois acabou por sofrer o penálti que permitiu ao Benfica chegar à igualdade, a sete minutos do fim. Para além da capacidade para jogar por fora (mesmo como canhoto encostado à direita), tem mostrado também maior acerto em zonas interiores do que Rafa, e por isso começa a justificar outro estatuto, até tendo em conta os problemas que o Benfica tem evidenciado em ataque posicional.

O momento: minuto 83

Faltavam sete minutos para os 90 quando o recém-entrado Poha foi imprudente na área, ao acompanhar uma movimentação de Pedrinho, e acabou por “atropelar” o jovem brasileiro, permitindo que Pizzi fizesse o empate da marca de onze metros.

Outros destaques

Abdul Mumin

Nem um ou dois erros no passe, em zona defensiva, mancham uma exibição de grande segurança, a liderar a linha mais recuada do Vitória. Muito eficaz tanto no ar como igualmente pelo chão, mesmo perante a ameaça de Darwín, Waldschmidt ou depois Seferovic. Destaque para um remate intercetado de Éverton, à passagem da meia-hora.

Pizzi

Foi o aliado de Pedrinho na tal melhoria do Benfica no “quarto período” do jogo, por assim dizer. Combinou com o brasileiro na jogada do penálti, que depois converteu. No desempate voltou a bater Trmal, que no tempo regulamentar lhe tinha negado o golo com uma bela intervenção.

Matous Trmal

Bela estreia do guarda-redes checo de apenas 22 anos, recrutado no verão ao Slovácko. Só foi batido nos penáltis e assumiu quatro ou cinco intervenções relevantes, sobretudo nos minutos finais, a negar o golo a Pizzi e a Darwín (duas vezes, no caso do uruguaio).

Darwín

Desta vez não marcou nem assistiu, mas foi o melhor dos titulares do Benfica. Quase encontrava prémio para o esforço nos instantes finais, mas Trmal foi um opositor à altura, em duas ocasiões.

Oscar Estupiñan

Passou os últimos meses na porta de saída do Vitória e ainda nem tinha jogado esta época, mas foi lançado como titular na Luz e correspondeu com um golo. Não conseguiu assumir maior envolvimento no jogo, mas fica o registo do tento no regresso à equipa.