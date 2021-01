O Benfica tem cinco jogadores entre os 17 casos de covid-19 detetados desde o passado sábado.

Em comunicado divulgado ao início da manhã desta terça-feira, o emblema encarnado anunciou que tem 17 casos na estrutura do plantel principal, mas não especificou quantos eram jogadores, treinadores ou elementos do staff.

O Maisfutebol confirmou, no entanto, que entre estes 17 novos casos estão cinco jogadores. Um deles é o alemão Luca Waldschmidt, tal como noticiado pelo nosso jornal na véspera.

No comunicado entretanto divulgado, no qual anuncia os 17 casos, o Benfica remete para a Direção Geral de Saúde uma decisão sobre o cumprimento do calendário competitivo nos próximos 14 dias, o prazo habitual de isolamento.