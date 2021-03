O FC Porto concluiu a preparação para o jogo contra o Sp. Braga, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal sem Sérgio Oliveira e Pepe.



Os dois internacionais portugueses fizeram tratamento e trabalho de ginásio enquanto Mbaye fez treino condicionado pelo segundo dia consecutivo. De resto, Sérgio Conceição referiu que ainda não sabe se poderá contar com o duo para o jogo.



O jogo está agendado para as 20h15, desta quarta-feira, no Dragão.