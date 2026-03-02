Cláudio Pereira é o árbitro do Sporting-FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao final da manhã desta segunda-feira.

O árbitro de 39 anos, da AF Aveiro, vai dirigir pela primeira vez na carreira um clássico entre leões e dragões, apitando as duas equipas pela segunda vez na época 2025/26. É, igualmente, o primeiro jogo da carreira que dirige entre os ditos "grandes" do futebol nacional.

Cláudio Pereira já esteve no Sporting-Sp. Braga (1-1) da oitava jornada da Liga, em Alvalade, a 5 de outubro de 2025. A 4 de janeiro último, dirigiu o Santa Clara-FC Porto, da 17.ª jornada do campeonato. O último jogo que apitou foi este domingo, na II Liga: o empate entre Paços de Ferreira e UD Oliveirense (0-0), da 24.ª jornada.

O Sporting-FC Porto tem apito inicial marcado para as 20h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.