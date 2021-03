O Benfica e o Sp. Braga vão defrontar-se pela primeira vez na final da Taça de Portugal.

Um frente a frente inédito à 81.ª edição da Prova Rainha e na qual as águias vão tentar erguer o troféu pela 27.ª vez em 38 finais.

O Sp. Braga estará presente no jogo decisivo pela sétima ocasião, procurando o terceiro título, depois das conquistas de 1966 e 2016.

Refira-se que o Benfica venceu pela última vez a Taça em 2017, tendo sido finalista vencido na edição transata da prova, na qual foi derrotado pelo FC Porto. Os encarnados são a equipa com as taças de Portugal no palmarés: 27, mas «apenas» três desde a viragem do século, uma delas (2014) com Jorge Jesus no comando técnico da equipa.