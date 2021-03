O Benfica mostrou parte dos bastidores da noite que terminou com a passagem da equipa encarnada para a final da Taça de Portugal.

No vídeo é possível ver-se, por exemplo, Jorge Jesus a dedicar especial atenção a Gonçalo Ramos, que foi titular e marcou o primeiro golo do Benfica.

No final do jogo, o técnico das águias é visto a conversar com Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, a quem envia uma mensagem de força para o que falta jogar na II Liga: «Mister, vamos subir, hein?!»