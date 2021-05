A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta tarde que a final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica vai, afinal, jogar-se às 20h30 do dia 23 de maio, após ter sido inicialmente marcada para as 21h00.

«Após conversa com os dois clubes e com a TVI, a Federação Portuguesa de Futebol definiu este horário para a realização do jogo», escreveu a FPF, em comunicado.

Refira-se que o emblema bracarense apresentou esta quarta-feira queixas com a hora inicialmente delineada pela Federação, que representava «a total negação do que é (ou do que deveria ser) a essência do futebol: a congregação entre os clubes e os seus adeptos», segundo escreveu em comunicado.

A final da Taça de Portugal entre Sp. Braga e Benfica vai assim jogar-se no domingo, dia 23 de maio, a partir das 20h30, no Estádio Cidade de Coimbra.