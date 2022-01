O Vizela recebe o FC Porto nos quartos de final da Taça de Portugal. O jogo realiza-se a partir das 20h45 desta quarta-feira e o guarda-redes Pedro Silva espera um desfecho positivo para a sua equipa.



«Devemos tentar tirar as mesmas ilações do que fizemos com o Sporting de Braga. Para o campeonato, também perdemos por uma margem semelhante e, para a Taça, conseguimos ganhar-lhes. Vamo-nos tentar superar dessa mesma maneira para tentar eliminar o FC Porto», disse o guardião.



A equipa de Álvaro Pacheco perdeu com o Sp. Braga para o campeonato (4-1) mas venceu esse mesmo adversário na Taça de Portugal. Agora, após a goleada sofrida frente ao FC Porto (4-0) para a Liga, o Vizela acredita numa história diferente no jogo de quarta-feira.



«Prefiro não fazer trabalho nenhum e que a equipa ganhe. Isso seria o ideal. O meu trabalho é manter a baliza a zeros. Se tentarem 100 vezes contra nós, vou tentar defender nas 100 vezes, mas se for uma melhor ainda. Se não for nenhuma e conseguirmos ganhar, incrível», concluiu Pedro Silva.