A FIGURA: Pedrinho, mais uma dor de cabeça para Jesus

O que melhor aproveitou a oportunidade dada por Jorge Jesus. Nota-se que fisicamente ainda não está no ponto, mas com a bola nos pés, Pedrinho teve momentos de grande nível. O passe para o primeiro golo de Seferovic, por exemplo, é de grande qualidade. O lance em que ofereceu o golo a Gonçalo Ramos, também: tirou dois adversários do caminho com um grande pormenor e depois fez uma assistência primorosa para Gonçalo Ramos, que atirou à barra. Na segunda parte, protagonizou o momento da noite, com um grande golo em arco. Jorge Jesus ganhou aqui uma boa dor de cabeça.

O MOMENTO: Seferovic «mata» o jogo aos... 15 minutos

O Benfica tinha marcado aos 11 e aos 13 minutos, mas nem por isso tirou o pé do acelerador. O relógio marcava o quarto de hora quando Seferovic fez o primeiro da noite, após assistência de Nuno Tavares. Se dúvidas houvesse, o suíço prontamente as desfez. Game over para o Vilafranquense.

OUTROS DESTAQUES

Seferovic

Não tem a pinta de Darwin Núñez, nem pouco mais ou menos, mas Seferovic tem correspondido com golos: nem sempre titular, o suíço já marcou por oito vezes em 15 jogos. O primeiro golo, aliás, nasce de uma boa desmarcação, respeitada por Pedrinho, com um belo trabalho sobre um defesa adversário antes de rematar colocado. Deu-se mais ao jogo do que o habitual e só ficou a ganhar, principalmente na primeira parte.

Nuno Tavares

Precisava de uma exibição assim, o lateral-esquerdo do Benfica. Tem sido aposta com frequência de Jorge Jesus, até por causa dos problemas físicos de Grimaldo, mas por uma ou outra razão não tem convencido. Esta noite, com muito espaço para atacar – tal como gosta – desequilibrou bastante. A assistência para Pizzi é de grande nível, e o golo que ofereceu a Seferovic é pleno de convicção.

Gabriel

O motor dos encarnados esta noite, principalmente na primeira parte. Ninguém tem dúvidas da capacidade que Gabriel tem naquele pé esquerdo, mas o brasileiro tarda em somar exibições convincentes, muito por culpa de alguma precipitação na hora de decidir. Frente ao Vilafranquense teve mais calma, logo errou menos, e ainda foi preponderante em dois golos.

Kady

O mais inconformado no lado do Vilafranquense. Dono de um pé esquerdo acima da média, Kady nunca deixou de fazer mira à baliza de Helton Leite, mesmo com o resultado desnivelado. Foi dele a melhor oportunidade para a equipa de João Tralhão, quando rematou com estrondo ao ferro num livre indireto dentro da área.

Tiago Martins

Sai da Luz com cinco golos encaixados, mas não foi por ele que o resultado tomou estas proporções. Com apenas 22 anos, o guarda-redes do Vilafranquense teve uma noite de muito trabalho, mas sai com nota positiva: naquilo que podia fazer, foi competente.