O que faltou em qualidade de jogo durante quase todo a partida sobrou em emoção no prolongamento do Cova da Piedade-Moreirense, que acabou por sorrir aos visitantes com três golos nascidos de bolas paradas.

Impiedosos.

Nem a banda sonora, parcialmente dedicada a Diego Armando Maradona, inspirou os intérpretes, que não destoaram da manhã cinzenta na margem sul do Tejo.

FILME E FICHA DE JOGO

E o jogo até começou promissor, com o Moreirense a chegar à vantagem aos 6 minutos (Rosic na sequência de um canto) já depois de a equipa da casa ter beneficiado de uma oportunidade.

Depois disso, a equipa de César Peixoto pecou por não se ter acautelado contra um golpe de sorte. E, gradualmente, a equipa da casa começou a fazer mais para não ficar à mercê dela. Aos 27 minutos, João Vieira recebeu no coração da área de Patrão, rodou e atirou de pé direito para o golo do empate.

De um lado (Cova da Piedade) via-se uma equipa organizada; do outro (Moreirense) mais capacidade e maturidade, mas demasiado conservadorismo e poucas ideias para fazer passar à prática o desequilíbrio de forças teórico: Alex e Filipe Soares amarrados no meio-campo e Fábio Pacheco no eixo defensivo com Steven Vitória e Rosic para fazer face apenas a João Vieira, a solo no ataque piedense.

Depois de uma primeira parte com pouco tempo útil de jogo e sem grandes motivos de interesse após o golo dos anfitriões, o Moreirense regressou mais dominador dos balneários, mas a pouca imaginação continuou a ser uma constante.

Muita posse de bola, mas incapacidade para desmontar a estratégia do Cova da Piedade, confortável a jogar no meio-campo defensivo.

O jogo das substituições pouco trouxe aos cónegos ofensivamente, mas a equipa da II Liga, após as entradas do veterano Hugo Machado (sairia por lesão antes dos 90m) e Oliveira, ganhou capacidade para chegar ao último terço, mas, ainda assim, só conseguiu criar perigo numa bola parada.

Com o cronómetro a aproximar-se do minuto 90, o Moreirense acentuou a pressão, mas não conseguiu mais do que um remate perigoso de Filipe Soares e um livre de Yan.

Muito pouco.

Sem surpresas, o jogo foi para prolongamento e, aí, o conjunto visitante teve talvez os melhores minutos de todo o jogo. Walterson, Abdu Conté ameaçaram, mas foi Steven Vitória, ao minuto 103, a recolocá-los na frente num canto batido do mesmo lado que aquele que deu origem ao 1-0 de Rosic, que se encarregou de assistir o defesa brasileiro para o 2-1.

Mesmo fisicamente debilitado, o Cova da Piedade conseguiu recuperar do soco no estômago. João Oliveira, apresentado pelo speaker como «Zlatan», fez jus à alcunha cunhada e repôs a igualdade no arranque da 2.ª parte do prolongamento, num lance muito contestado pelo Moreirense, que reclamou fora de jogo.

O cenário de desempate por penáltis voltou a ganhar força, mas o Moreirense voltou a penalizar o Cova da Piedade através de mais uma (a terceira) bola parada do lado esquerdo desviada por André Luís.

O Moreirense segue em frente na Taça graças a três golos nascidos de bolas paradas. Sintomático da falta de ideias da equipa de César Peixoto num jogo no qual só no prolongamento conseguiu superiorizar-se com alguma clareza ao conjunto de Almada.