O Mafra garantiu um apuramento inédito para as meia-finais da Taça de Portugal após uma vitória frente ao Portimonense, no Algarve (2-4). A equipa da II Liga marcou encontro com o Tondela para discutir o acesso ao jogo decisivo da prova.



Após o encontro em Portimão, o técnico Ricardo Sousa cumpriu uma promessa feita perante o grupo de trabalho. Como o antigo médio partilhou nas redes sociais, um jogador do Mafra teve o direito de rapar o cabelo do treinador ainda no balneário.



Curiosamente, Ricardo Sousa já conquistou uma Taça de Portugal como jogador, em 1999, e foi o autor do golo decisivo da final, garantindo o troféu para o Beira Mar no duelo com o Campomaiorense (1-0).



Veja o vídeo: