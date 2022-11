O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado esta segunda-feira na Cidade do Futebol, ditou que o FC Porto vai jogar no Estádio do Dragão, diante do Arouca. Por sua vez, o Benfica vai ter uma deslocação a Norte, nomeadamente ao reduto do Varzim, que já eliminou o Sporting nesta edição da prova rainha do futebol português.

Outro dos destaques desta fase da Taça vai para o dérbi do Minho entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães. O vencedor deste encontro vai receber, precisamente, o Benfica ou os poveiros na ronda seguinte, ou seja, nos quartos de final.

A equipa que levar a melhor no Académico Viseu-Beira Mar vai defrontar, depois, FC Porto ou Arouca.

O sorteio ditou ainda que, caso vençam os respetivos jogos, FC Porto e Benfica só se poderão defrontar na final.

Note-se que as partidas dos oitavos de final estão agendadas para 10, 11 e 12 de janeiro de 2023. Os quartos decorrem no início de fevereiro (7 a 9), enquanto as meias, disputadas a duas mãos, só terminam no começo de maio.

Eis o quadro dos jogos dos oitavos de final:

Académico Viseu-Beira Mar

Sp. Braga-V. Guimarães

Lank Vilaverdense-B SAD

Nacional-Rabo de Peixe

Leixões-Famalicão

FC Porto-Arouca

V. Setúbal-Casa Pia

Varzim-Benfica

Quartos de final

Académico Viseu-Beira Mar - FC Porto-Arouca

V. Setúbal-Casa Pia - Nacional-Rabo de Peixe

Sp. Braga-V. Guimarães - Varzim-Benfica

Leixões-Famalicão - Lank Vilaverdense-B SAD

Meias finais

V. Setúbal/Casa Pia/Nacional/Rabo de Peixe - Sp.Braga/V. Guimarães/Varzim/Benfica

Leixões/Famalicão/Lank Vilaverdense/B SAD - Académico Viseu/Beira-Mar/FC Porto/Arouca

