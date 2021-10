David Teles, médio do Sintrense, em declarações à Sport TV após a derrota contra o FC Porto:



«O FC Porto veio com tudo, com a máxima força. Demos uma boa réplica. A maior diferença? Receção e passe. Eles têm muita qualidade e têm grande facilidade em fazer isso. Isso acabou por criar-nos grandes dificuldades.»



«Isto não vai ter impacto e no próximo jogo vamos estar à altura. Já sabíamos que hoje íamos ter de defender mais do que o costume.