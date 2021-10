O Caldas foi a Espinho vencer o Sporting local pela margem mínima, após prolongamento (0-1), na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.



João Rodrigues marcou o único golo do encontro, após um 0-0 no tempo regulamentar.



A equipa da Liga 3 segue em frente na prova, afastando o adversário do Campeonato de Portugal