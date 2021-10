O FC Porto vai defrontar o Feirense. na quarta eliminatória da Taça de Portugal ditou o sorteio realizado esta quinta-feira, na Cidade do Futebol.



Este será o 22.º duelo entre os dois emblemas. O histórico de confrontos dá vantagem aos dragões que apenas perderam por uma vez com os «fogaceiros»: aconteceu em 2015/16 na fase de grupos da Taça da Liga.



No que respeita à prova rainha, FC Porto eliminou o Feirense em todas as cinco ocasiões. Os jogos estão marcados para o fim de semana de 21 de novembro.