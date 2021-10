Taça: Varzim é o adversário do Sporting na quarta eliminatória

O Varzim é o adversário do Sporting na quarta eliminatória da Taça de Portugal, assim ditou o sorteio realizado esta quinta-feira na Cidade do Futebol.



Os poveiros vão jogar em Alvalade no fim de semana de 21 de novembro naquele que será um encontro entre dois históricos. Esta será a 48.ª partida entre os dois emblemas e a surpremacia pertence aos leões: ganharam em 31 ocasiões e perderam apenas cinco jogos (registaram-se ainda 11 empates).



Este será o quinto jogo entre Sporting e Varzim na prova Rainha. Nos encontros anteriores, os verde e brancos seguiram sempre em frente.