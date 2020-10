O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal ditou uma visita do Sporting ao Sacavenense, clube do Campeonato de Portugal. Dois emblemas que só se cruzaram por uma vez e já há 88 anos, ainda nos primórdios do futebol português.

As duas equipas defrontaram-se apenas no antigo Campeonato de Lisboa, na temporada de 1932/33, no Campo Grande, 24 anos antes da construção do antigo Estádio de Alvalade.

Os leões, então liderados pelo treinador húngaro Rudolf Jeney, receberam a equipa de Sacavém a 20 de novembro de 1932 e golearam por 5-1 com golos de António Gralho (5 e 10m), António Faustino (32 e 38m) e Adolfo Mourão.

No segundo jogo da mesma competição, que deveria ter lugar em Sacavém, o Sporting venceu por falta de comparência do adversário.