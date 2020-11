Crónica: José Alexandre Silva



O Santa Clara foi a Aveiro garantir o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, vencendo o Beira Mar por 3-1. Pedro Aparício colocou a equipa do Campeonato de Portugal em vantagem, ao minuto 59, mas os adversários da Liga operaram a reviravolta com golos de Thiago Santana, Carlos Júnior e Ukra.



Beira Mar e Santa Clara não facilitaram na abordagem inicial ao jogo, com Ricardo Sousa e Daniel Ramos a mexerem pouco naquelas que têm sido as suas escolhas habituais nos respetivos campeonatos. Essa decisão fez com que as equipas se apresentassem equilibradas no que é o seu jogo e, sobretudo, no processo defensivo, dando pouco espaço aos ataques de criarem oportunidades de golo.



Este equilíbrio tático só foi quebrado aos 19 minutos quando em mais uma jogada de envolvência pelo corredor lateral, João Nogueira surgiu isolado, numa diagonal de qualidade, na cara de André Ferreira, que correspondeu de forma fenomenal ao remate cruzado do lateral auri-negro.



Este lance serviu de despertador para o Santa Clara que, até então, apenas tinha em Nené o único a mostrar qualidade de Liga. Apesar de alguns erros na transição ofensiva, Rashid começou a aparecer mais em campo, saindo da sombra de Pedro Aparício e com esse surgir, os açorianos assumiram o comando e criaram duas oportunidades claras até ao intervalo, primeiro por Rashid, após assistência “cantada” de Salomão, e depois por Santana, num remate que só não surpreendeu Gabriel Souza.



FILME DO JOGO



A segunda parte surgiu com o Beira Mar mais forte a aproveitar uma estranha apatia do Santa Clara que mais parecia não ter regressado do balneário. Nesses primeiros seis minutos após o reatamento, os aveirenses podiam, de empurrão e ressalto, ter chegado ao golo duas vezes mas a sorte beneficiou os açorianos.



Só Nené teve então o discernimento de sacudir a pressão e da cartola arrancou uma assistência de campo inteiro para Carlos Júnior, que frente a Gabriel Souza permitiu a defesa ao guarda-redes aveirense. Parecia que o pior tinha passado para a equipa de Daniel Ramos, mas após mais uma bola perdida por Lincoln em zona central, Zé Pedro assiste Aparício, que com classe bate André Ferreira. Estava feito o primeiro que premiava a atitude corajosa do Beira-Mar e castigava a sobranceria de grande parte da equipa adversária.



A resposta açoriana não se fez esperar, com a entrada de Costinha e Ukra em campo. O efeito das substituições foi quase imediato, com o ímpeto e a agressividade do primeiro e a irreverência do segundo a criarem dificuldades à equipa da casa. Com mais atitude, sobretudo, e mais bola, o Santa Clara chegou ao empate por Thiago Santana aos 73, à vantagem aos 81 por Carlos Júnior e à machadada final por Ukra, e que golo, aos 87m.



Ao fazer o terceiro o Santa Clara respirou fundo e descansou numa vantagem que não fez por merecer. A diferença, que fez toda a diferença, passe o pleonasmo, residiu nas opções que Daniel Ramos tinha no banco. Não fosse Costinha e Ukra e o Beira-Mar podia, a esta hora, estar a festejar.



FICHA DE JOGO



Estádio Municipal de Aveiro



BEIRA MAR: Gabriel Souza, João Nogueira, Edgar, Caio Seco, Miguel Mendonça; Manuel Garruço (80m), Ivo Lemos (68m), José Pedro (88m), Pedro Aparício, Dieguinho (88m) e Michel (68m).

Suplentes: Frade, Tavares (68m), Rui Sampaio (68m), Sylla (88m), Elsinho (80m), Leandro Vieira (88m) e Romário



SANTA CLARA: André Ferreira, Sagna (81m), Fábio Cardoso, Villanueva, João Lucas; Nené (66m), Osama Rashid (81m), Carlos Júnior, Lincoln (66m), Diogo Salomão (87m) e Thiago Santana.

Suplentes: Marco Ferreira, Rafael Ramos (81m), João Afonso, Ukra (66m), Costinha (66m), Jean Reis (87m) e Anderson Santos (81m).



Árbitro: Gustavo Correia (A.F.Porto). Assistentes: Inácio Pereira, André Dias e Eduardo Ribeiro



Disciplina: Cartões amarelos: Thiago Santana (6m) Ivo Lemos (67m)



Golos: Pedro Aparício (59m), Thiago Santana (73m), Carlos Júnior (81m) e Ukra (87m)