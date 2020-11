O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal realizou-se esta quarta-feira e ditou vários duelos entre equipas da I Liga. O FC Porto recebe o Tondela enquanto o Sporting joga em Alvalade contra o Paços de Ferreira.



Por sua vez, o Benfica está à espera do vencedor do encontro entre Vilafranquense e Sanjoanense, que apenas se vai realizar a 9 de dezembro, para saber contra quem joga. Além das águias, também Boavista e Anadia aguardam os desfechos de jogos da eliminatória anterior para saber quem defrontam. Os axadrezados podem medir forçar com Estoril ou Lusitano - jogam a 9 de dezembro - enquanto a equipa do Campeonato de Portugal vai discutir a passagem à quinta ronda com Club Football Estrela ou Farense.



No fundo, há 29 equipas que já conhecem o seu adversário e outras três à espera que se concluam os jogos da ronda anterior adiados devido à pandemia de Covid-19.





O quadro completo da quarta eliminatória:



Estoril/Lusitano-Boavista



Fontinhas-Fafe



Sporting-P. Ferreira



Olímpico Montijo-Sp. Braga



Nacional-Leixões



Benfica-Vilafranquense/Sanjoanense



Belenenses SAD-Espinho



Anadia-Clube Futebol Estrela/Farense



Rio Ave-Famalicão



União de Leiria-Gil Vicente



FC Porto-Tondela



Marítimo-Salgueiros



Vitória Guimarães- Santa Clara



Académico de Viseu-Académica



União Torreense-Amora



Cova da Piedade-Moreirense