A Académica, atualmente a disputar a Liga 3, eliminou o velho rival União de Coimbra (Campeonato de Portugal) na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Com mais de dez mil pessoas nas bancadas do Estádio Cidade de Coimbra, originando um grande ambiente, a Briosa garantiu o triunfo por 3-0 já no prolongamento, com golos de Chico e João Victor, que bisou.

Nessa altura, a União de Coimbra já estava reduzida a dez elementos, por expulsão de Amaral.

As duas equipas defrontaram-se pela última vez em maio de 1984.