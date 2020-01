O Académico Viseu-FC Porto, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está em risco de não se realizar o Estádio do Fontelo.

O clube viseense deu conta dessa realidade numa curta nota publicada nas redes sociais e a Lusa apurou junto de fonte do emblema que o problema está relacionado com a iluminação do Estádio do Fontelo, insuficiente para um jogo à noite com transmissão televisiva.

Ainda de acordo com a mesma fonte, os custos com a iluminação suplementar que foi alugada para o jogo dos quartos de final frente ao Canelas foram de várias dezenas de milhares de euros e não foram cobertos pelas receitas da partida.

Nesta altura está em cima da mesa o recurso ao aluguer de outro estádio, com Tondela no topo das possibilidades ainda que o Fontelo não esteja descartado se a autarquia de Viseu avançar com uma comparticipação para as despesas com o aluguer da iluminação.

O Académico de Viseu-FC Porto está marcado para 4 de fevereiro pelas 20h45.