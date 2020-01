Depois do presidente da autarquia local, o Académico de Viseu confirmou também que o jogo com o FC Porto, referente à 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, vai realizar-se no Fontelo.

À agência Lusa, fonte do clube beirão deu conta de um parecer positivo após uma reunião mantida com um representante da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que a direção do clube tinha alertado para a possibilidade de o jogo se realizar noutro local, devido aos custos com a iluminação suplementar necessária para a transmissão televisiva.

O Académico de Viseu-FC Porto realiza-se a 4 de fevereiro pelas 20h45.